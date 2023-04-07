وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة - فى بيان صحفى - أن أعضاء المجلس استمعوا خلال الجلسة، إلى إحاطة قدمها المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند.
وجاءت الجلسة الطارئة، بطلب مشترك من فلسطين والأردن، وبدعم من الإمارات والصين.
وهذه هى المرة السابعة هذا العام التى يجتمع فيها أعضاء المجلس بشأن "الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية"، حيث يجتمع المجلس عادة مرة فى الشهر فى إطار هذا البند من جدول الأعمال.
وسيجتمع المجلس رسميا فى 25 أبريل الجارى على المستوى الوزارى لمناقشة القضية الفلسطينية فى اجتماع مفتوح يترأسه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.
يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلة الثلاثاء ــ الأربعاء، والليلة الماضية، المسجد الأقصى عقب صلاتى التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين فى المصلى القبلى وأخرجتهم منه بالقوة، وأصابت واعتقلت المئات منهم، تمهيدا لاقتحامات مجموعات المستوطنين، الأمر الذى أثار ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمن الدولى يناقش الوضع فى القدس المحتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.