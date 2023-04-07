مجلس الأمن الدولى يناقش الوضع فى القدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الأمن الدولى جلسة مغلقة، ناقش تطرق خلالها لمناقشة الوضع فى الشرق الأوسط بما فى ذلك القضية الفلسطينية، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.





وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة - فى بيان صحفى - أن أعضاء المجلس استمعوا خلال الجلسة، إلى إحاطة قدمها المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وجاءت الجلسة الطارئة، بطلب مشترك من فلسطين والأردن، وبدعم من الإمارات والصين.

وهذه هى المرة السابعة هذا العام التى يجتمع فيها أعضاء المجلس بشأن "الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية"، حيث يجتمع المجلس عادة مرة فى الشهر فى إطار هذا البند من جدول الأعمال.

وسيجتمع المجلس رسميا فى 25 أبريل الجارى على المستوى الوزارى لمناقشة القضية الفلسطينية فى اجتماع مفتوح يترأسه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلة الثلاثاء ــ الأربعاء، والليلة الماضية، المسجد الأقصى عقب صلاتى التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين فى المصلى القبلى وأخرجتهم منه بالقوة، وأصابت واعتقلت المئات منهم، تمهيدا لاقتحامات مجموعات المستوطنين، الأمر الذى أثار ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات.