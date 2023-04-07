الهند: ملتزمون بدعم جهود استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أريندام باجتشى، بشأن القضية الفلسطينية وحادث اقتحام المسجد الأقصى.

وقال باجتشى، إن "موقف الهند بشأن القضية الفلسطينية موقف واضح وثابت"، مضيفا "إننا ملتزمون بتأييد كافة الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق حل الدولتين".

وأشار بالقول إلى أنه "فى هذا الوقت الحساس، فإننا سنحث كافة الأطراف على ضرورة الالتزام بالهدوء".