الجيش اللبنانى: العثور على منصات صواريخ وقذائف فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأصدر الجيش اللبنانى بيانًا أكد فيه أن وحدة عسكرية عثرت على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق فى محيط بلدتَى زبقين والقليلة، ويجرى العمل على تفكيكها.
وكان الجيش قد أعلن فى بيان سابق أن عدة صواريخ أطلقت من الأراضى اللبنانية باتجاه إسرائيل فى وقت سابق اليوم.
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