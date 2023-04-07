العالم اليوم - يونيفيل: الوضع خطير للغاية ولبنان وإسرائيل "لا يريدان الحرب"

انتم الان تتابعون خبر يونيفيل: الوضع خطير للغاية ولبنان وإسرائيل "لا يريدان الحرب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 05:16 صباحاً - أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان فجر الجمعة أعقب قصفاً نفذته إسرائيل على الجنوب اللبناني، أن الطرفين "لا يريدان الحرب"، داعية اياهما إلى التهدئة.

وأعلنت القوة الدولية التي تنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان إثر نزاعات عدة، أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغها باعتزامه الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، قبل دوي انفجارات في محيط مدينة صور.

وأوضحت أن "الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب".

ووصفت قوة يونيفيل الوضع الراهن بأنه "خطير للغاية"، وحضّت الجانبين على "ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد".

بيان اليونيفيل