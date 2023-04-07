القاهرة الإخبارية.. صواريخ أرض جو تستهدف طائرات إسرائيلية بغزة

جدة - نرمين السيد - وشنَّت قوات الاحتلال قصفا على مواقع فى قطاع غزة ردًا على الهجمات الصاروخية التى تلقتها إسرائيل الأربعاء والخميس، وذلك إثر التطورات التى شهدها المسجد الأقصى مساء الثلاثاء بين قوى أمن إسرائيلية وفلسطينيين.

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