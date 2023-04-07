القاهرة الإخبارية.. غارات إسرائيلية فى خان يونس جنوب قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وشنَّت قوات الاحتلال قصفا على مواقع فى قطاع غزة ردًا على الهجمات الصاروخية التى تلقتها إسرائيل الأربعاء والخميس، وذلك إثر التطورات التى شهدها المسجد الأقصى مساء الثلاثاء بين قوى أمن إسرائيلية وفلسطينيين.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت مجددًا، أمس الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة، تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم إلى اقتحام المسجد الأقصى، بالتزامن مع عيد "الفصح اليهودى"، الذى يبدأ من غروب شمس الأربعاء ويستمر حتى 12 من أبريل الجارى.

وكان عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلى فى المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم.