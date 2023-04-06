العالم اليوم - بالفيديو.. إصابة جندي إسرائيلي في حادث إطلاق نار شمالي القدس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 11:16 مساءً - أفاد مراسلنا، مساء الخميس، بإصابة جندي إسرائيلي في حادث إطلاق نار شمالي القدس.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على تويتر مكان وقوع الحادث، وذلك بالقرب من مفترق جبع شمالي القدس.

ولم ترد بعد تفاصيل أوفى عن عملية إطلاق النار.

ويأتي الحادث في نفس اليوم الذي استهدفت فيه عشرات الصواريخ من لبنان إسرائيل، التي اتهمت حماس بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو: "سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم".

وأمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفراءها بنقل رسالة إلى الحكومات المضيفة، مفادها أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تتأهب لعدة أيام من القتال في لبنان وقطاع غزة.