العالم اليوم - نتنياهو يتوعد بضرب "الأعداء".. وحشد على حدود لبنان وغزة

الملاجئ التي تم فتحها هي الجبهة الشمالية: المطلة، كريات شمونة، الجليل الغربي، رأس الناقورة، صفد، العفولة، طبريا، مجدال هعيمق، نهاريا، عكا، كرميئيل، كريات، كريات شموئيل، كريات موتسكين، كريات حاييم، كريات يام، حيفا.