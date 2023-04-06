نتنياهو: لا نرغب في تغيير الوضع الراهن بالأماكن المقدسة في القدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:26 مساءً - زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم الرغبة في تغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وذلك بعد يوم من اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك ليومين متتاليين.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة عقب اجتماع للمجلس الحكومي الأمني المصغر، مساء الخميس، إن الخلافات الداخلية لن تمنعنا من مواجهة أعدائنا على كل الجبهات، وذلك ردا على تعرض الأراضي المحتلة صباح اليوم لقصف مكثف بصواريخ بدائية من جهة الأراضي اللبنانية.

وكان لافتا عدم توجيه نتنياهو، الاتهام لأحد في كلمته، وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ودعا نتنياهو، إلى تهدئة التوترات، مؤكدا أن حكومته ستعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف، بحسب قوله.

فيما ذكرت تقارير إسرائيلية، أن جيش الاحتلال ينوي الرد على الهجوم الذي تعرضت له الأراضي المحتلة صباح اليوم، في كل من لبنان وغزة وسوريا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن "الرد القاسي في غزة سيأتي لا محالة بغض النظر عن الوضع في الشمال"، بحسب قولهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي فتح الملاجئ العامة في عدة منطاق بمستوطنات شمال إسرائيل، بعد إطلاق عدد كبير من الصواريخ القادمة من لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد وقوع إصابات بين صفوف المستوطنين وإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.