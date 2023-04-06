الشرطة النمساوية تنقذ 35 مهاجرا حُبسوا داخل شاحنة جنوب البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 08:23 مساءً - أعلنت الشرطة في النمسا إنقاذ 35 مهاجرا عُثر عليهم داخل شاحنة تعطلت بهم بجنوب البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، مساء اليوم الخميس.

وقالت الشرطة النمساوية إن المهاجرين عثروا عليهم في شاحنة تعطلت بهم، إذ تركهم سائقها محبوسين فيها وفر من المكان حتى سماع عمال ورشة مجاورة أصوات استغاثاتهم، مضيفة أن المركبة كانت تحمل لوحة أرقام بولندية، وسارت في مسار خطأ على طريق سريع قرب كلاغنفورت، عصر أمس الأربعاء، ما تسبب في تدمير إطاراتها واشتعال النار في بعضها.

وأبلغ الشهود شرطة الطريق السريع بالواقعة، وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة هو تركي الجنسية ويبلغ من العمر 68 عاما، اتصل بمديره الذي غضب عندما عرف بعدم استكمال المهمة، وطالبه باستكمال الإصلاحات في أسرع وقت ممكن.

وبعد مرور 7 ساعات على وقوع الحادث، سمع عامل بورشة مجاورة أصواتا من الشاحنة المغلقة التي كانت متوقفة، ورأى موظف آخر باستخدام كاميرا تحت الأشعة الحمراء دليلا على الحركة داخل الشاحنة.

واستدعى الشهود الشرطة التي جاءت إلى موقع الحادث وفتحت الشاحنة لتعثر على 35 شخصا داخلها يعانون من البرد وقضوا أكثر من 70 ساعة داخل الشاحنة دون إمدادات، وقالوا إنهم من بنجلاديش ونيبال ومصر، لكن عناصر الشرطة لا يزالون يتحققون من طريقهم ووجهتهم المخطط لها.