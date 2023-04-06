اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين ضد قانون التقاعد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 08:23 مساءً - انطلقت اليوم مسيرات حاشدة فى العاصمة الفرنسية باريس، لليوم الحادى عشر من المظاهرات والاحتجاجات بدعوة من الاتحاد النقابى، ضد قانون إصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030.

وشهدت التظاهرات اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمحتجين ضد القانون، حيث اقتحم المتظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد مبنا وسط العاصمة باريس يتضمن مكتبا لشركة الاستثمار "بلاك روك"، والتي تعد الشركة أكبر شركة لإدارة الأصول فى العالم.

وذكرت وسائل إعلام أن عشرات من النقابيين الذين ينتقدون الإصلاح الشامل للنظام التقاعدي، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استولوا لفترة وجيزة على المبنى.

وأشارت إلى أن المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة للنظام التقاعدى وأطلقوا الألعاب النارية وقنابل الدخان، وصرخوا "نحن هنا" في صالة المبنى، الذي يرمز للثورة والبنوك كونه يتضمن العديد من الشركات المالية.

وتشهد فرنسا منذ فترة موجة احتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد الذى لا يلقى شعبية فى البلاد.