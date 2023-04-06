العالم اليوم - إدارة بايدن تكشف أسرار الانسحاب من أفغانستان.. وتقر بالخطأ

انتم الان تتابعون خبر إدارة بايدن تكشف أسرار الانسحاب من أفغانستان.. وتقر بالخطأ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 08:16 مساءً - أعلن البيت الأبيض الخميس أنّه سلّم الكونغرس تقريراً سرّياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عامًا من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان.
وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّ ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب" وإنّ "الرئيس (جو) بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".
وأصدر البيت الأبيض ملخص غير سري مؤلف من10 صفحات بشأن الانسحاب، الذي لطالما تعرض لانتقادات شديدة من قبل الجمهوريين.
أهم نقاط الملخص:
- قال البيت الأبيض إن إدارة بايدن كانت أمام خيارين في بداية عهدها إما الانسحاب من أفغانستان أو استئناف القتال مع طالبان وقررت الانسحاب.
- مراجعة للانسحاب الفوضوي من أفغانستان تشير إلى أن بايدن كان مقيدا بشدة بظروف خلفها سلفه ترامب.
- عدم وجود علامات على أن المزيد من الوقت أو المزيد من الأموال أو المزيد من الأميركيين" يمكن أن تغير بشكل جوهري المسار الذي اتخذه الأمر.
- ذكر المستند المؤلف من 12 صفحة أن الإدارة ارتكبت خطأ وتعلمت الدرس، وأنها الآن تميل إلى "التواصل العدواني" بشأن المخاطر في بيئة أمنية مضطربة.
- تمكنت طالبان من السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021 حيث انهارت الحكومة السابقة المدعومة من الغرب في كابل بسرعة مفاجئة وانسحب آخر جنود الولايات المتحدة.
- تحت حكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقاً مع حركة طالبان لانسحاب كل القوات الأميركية.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إدارة بايدن تكشف أسرار الانسحاب من أفغانستان.. وتقر بالخطأ .. في رعاية الله وحفظة