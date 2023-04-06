العالم اليوم - صواريخ لبنان.. لبيد ينتقد نتنياهو ويدعم "الرد بقوة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 08:16 مساءً - هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الخميس، الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو، بعد الهجمات الصاروخية، التي استهدفت البلاد من لبنان.
ماذا قال لبيد؟
- في الحكومة السابقة جلبنا الأمن والسلام السياسي، لكن السلوك المتطرف وغير المسؤول للحكومة الحالية أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالردع.
- اليوم، إسرائيل في صراع على أربع جبهات في نفس الوقت: على الحدود الشمالية، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، وفي القدس.
- أعداؤنا يسيئون تقدير قوتنا الداخلية عندما يتعلق الأمر بالأمن، لا توجد معارضة أو تحالف في دولة إسرائيل. سوف نقف متحدين ضد أي عدو وستمنح المعارضة الحكومة الدعم الكامل لرد قاس من قبل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".
- على إسرائيل الرد في الوقت والمكان المناسبين لنا. لا ينبغي أن نلعب في أيدي أولئك الذين يحاولون تسخين المنطقة في شهر رمضان. بدلاً من العمل وفق جدول أعدائنا، يجب أن نرد بقوة وبلا رحمة وفق تقييم الأجهزة الأمنية.
تفاصيل الهجمات الصاروخية
- أطلقت عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل، اليوم الخميس.
- قال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية من لبنان هي حماس.
- إسرائيل حملت لبنان مسؤولية الصواريخ التي أطلقت من أراضيها.
- يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، لبحث سبل الرد على الهجمات الصاروخية.
- أمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفراءها بنقل رسالة إلى الحكومات المضيفة، مفادها أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان.
- قالت هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لعدة أيام من القتال في لبنان وغزة.
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