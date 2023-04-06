العالم اليوم - صور.. الجيش اللبناني يعثر على منصات صواريخ معدة للإطلاق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 07:19 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، مساء الخميس، عثور وحداته على عدد من الصواريخ التي كانت معدّة للإطلاق في محيط بلدتين في جنوب البلاد، بعد ساعات من إطلاق صواريخ من المنطقة ذاتها باتجاه إسرائيل.

صواريخ معدة للإطلاق قال الجيش اللبناني في بيان إنه عثر "على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتي زبقين والقليلة" في قضاء صور، موضحاً انه "يجري العمل على تفكيكها".

وصفت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" الوضع بأنه "خطير للغاية"، وحضّت الجانبين على "ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد". الرد الإسرائيلي فيما أفاد الجيش بإطلاق "عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين" باتجاه إسرائيل، أعلنت السلطات الإسرائيلية رصدها إطلاق 34 صاروخاً على الأقل من لبنان باتّجاه أراضيها، 25 منها اعترضتها دفاعات الجيش الإسرائيلي الجوية بينما سقطت خمسة صواريخ على الأقلّ في مناطق مأهولة، ما أسفر عن سقوط جريح وأضرار ماديّة.

لم تعلن أيّ جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. ويعد هذا العدد الأكبر من الصواريخ التي تمّ إطلاقها باتجاه إسرائيل منذ العام 2006.

وقال أحد سكان بلدة القليلة لوكالة فرانس برس، متحفظاً عن ذكر اسمه، إنه سمع دوي إطلاق أكثر من 15 صاروخاً من محيط البلدة، قبل أن ترد إسرائيل باستهداف مواقع إطلاق النيران.

لفت متحدّث عسكري إسرائيلي إلى أنّ الجيش "لم يردّ حتّى الآن" على مصادر النيران. لبنان يدعو لوقف التصعيد أكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان "حرص لبنان على الهدوء والاستقرار" في الجنوب، داعية "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد".

يأتي التصعيد على جانبي الحدود على خلفية توتر أعقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على مصلين كانوا داخله قبل اعتقال المئات ممن تحصنوا داخله والذين وصفتهم إسرائيل بأنهم "مثيرو شغب".

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