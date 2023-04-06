العالم اليوم - رويترز: فصائل فلسطينية أطلقت الصواريخ من لبنان على إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 04:19 مساءً - نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، الخميس، عن ثلاثة مصادر أمنية قولها إن فصائل فلسطينية وليس حزب الله تقف وراء إطلاق الصواريخ على إسرائيل في وقت سابق اليوم.

ولم تذكر "رويترز" أسماء هذه المصادر ولا إذا ما كانت في لبنان أو إسرائيل.

وكان مراسلنا أفاد في وقت سابق بوجود ترجيحات إسرائيلية بوقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان.

مصادر: "لن يتم دون موافقة حزب الله"

بحسب صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر، فإن المؤسسة العسكرية في إسرائيل تعتقد أن القيام بنشاط مثل هذا لا يمكن أن يتم من دون موافقة حزب الله.

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