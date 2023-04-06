إسرائيل ترفع مستوى التأهب وتنشر المسعفين فى جميع المستوطنات

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية، هناك تحليق مكثف للطيران الحربى الإسرائيلى فى سماء جنوب لبنان، كذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة القليلة قرب صور جنوب لبنان. كما أعلن الإسعاف الإسرائيلى، رفع مستوى التأهب إلى المستوى"ج"، مشيرا إلى أنه تم تعزيز الفرق فى جميع المناطق والمستوطنات.

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