إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش الإسرائيلى، تفعيل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ فى مستوطنات شمال البلاد، كما طالب من سكان المستوطنات المجاورة للبنان الدخول للملاجئ.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، عقد اجتماع أمنى لتقييم التطورات على الحدود مع لبنان.
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