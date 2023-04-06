مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه الأقصى

جدة - نرمين السيد - قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن جلسة مجلس الأمن التى ستعُقد، اليوم الخميس، ستناقش ما حدث فى المسجد الأقصى من اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين، ونأمل أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وذكر منصور، خلال مؤتمر صحفى للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أنه بناءً على طلب فلسطينى أردني، تقدمت الإمارات بطلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، لإدانة ما حدث، وضمان عدم تكراره، واحترام القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، والوضع القانونى والتاريخى فى المسجد الأقصى، ودور المملكة الأردنية فى هذا الشأن، وذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخباية" نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد أن المسجد الأقصى خط أحمر، وتشكل مساحته الكلية 144 دونما حقًا مطلقًا وخالصًا وصافيًا ووحيدًا للمسلمين فى ممارسة شعائرهم الدينية، ولا يحق لأى طرف آخر مشاركتنا فى المسجد الأقصى، وهو مفتوح للزوار، فيما أن العبادة خالصة للمسلمين فقط.

وأشار إلى أن المجموعة العربية، ولجنة فلسطين فى الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومكونات المجتمع الدولي، عبروا عن إدانتهم للأعمال الهمجية التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنوه ضد أهلنا فى القدس والحرم القدسى وهم يمارسون شعائرهم الدينية.

وقال منصور: "إن العدوان الآثم من الاحتلال ومستوطنيه يهدف إلى فرض التقسيم الزمانى والمكانى على الأقصى، وهو ما لن يتم بفضل جهود أهلنا فى القدس"، مؤكدًا وجوب مساندتهم ودعمهم، وعلى المجتمع الدولى ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم.

وأضاف: "تقدمنا أيضًا بطلب لقاء مع رئيس مجلس الأمن، وننتظر الموعد لذلك".

وأشار إلى أن بعثة فلسطين بعثت برسائل إلى مجلس الأمن، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، فى هذا الشأن، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته، مؤكدا مواصلة التحرك مع أعضاء مجلس الأمن.

من جهته، قال ممثل المجموعة العربية فى مجلس الأمن، مندوب الإمارات: "طلبنا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن يوم الخميس، وسنناقش ردة فعل مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن قلقون من التصعيد والتطورات الحاصلة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.