العالم اليوم - أول تعليق رسمي إسرائيلي على وابل الصواريخ من لبنان

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق رسمي إسرائيلي على وابل الصواريخ من لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 03:22 مساءً - غرّد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الخميس، عن عشرات الصواريخ التي انطلقت من جنوب لبنان على الدولة العبرية، قائلا إنها تواجه صواريخ من الجنوب والشمال في عيد الفصح.

وكتب إيلي كوهين على "تويتر" باللغة الإنجليزية: "في أول يوم من عيد الفصح، وبينما نجلس على طاولة العطلة مع أفراد الأسرة والأصدقاء، تواجه إسرائيل وابلا من الصواريخ من الشمال والجنوب".

وقال: "إن هذا الأمر ليس عرضيا ولا يجب أن يختبرنا أحد، فسنأخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا وبلدنا".

ويربط الوزير في تغريدته بين الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من جنوب لبنان وقطاع غزة.

وابل من الصواريخ على إسرائيل والأخيرة ترد