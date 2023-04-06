العالم اليوم - الوكالة الرسمية: قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 03:22 مساءً - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الخميس، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق في البلاد بعدد من القذائف الثقيلة من مواقعها عند الحدود، وذلك بعيد إطلاق عشرات الصواريخ على الدولة العبرية.

وذكرت الوكالة الرسمية في لبنان أن المدفعية الإسرائيلية عند مواقعها بالقطاع الغربي قصفت بعدة قذائف أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل اعلام لبنانية بأنه لم تقع إصابات عقب القصف المدفعي الذي كان بعشرات القذائف.

وابل من الصواريخ على إسرائيل