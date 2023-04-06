العالم اليوم - النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث بعد تخفيضات أوبك+

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 03:22 مساءً - ارتفعت أسعار النفط الخميس وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، إذ طغى إعلان أوبك+ تخفيضات إضافية في الإنتاج وتراجع مخزونات النفط الأميركية على المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وصعد خاما برنت وغرب تكساس بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع ويتجهان لتسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن تعهدت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، بتخفيضات إضافية مفاجئة للإنتاج.

وجاءت ارتفاعات اليوم محدودة بعدما أثارت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة القلق بشأن النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 85.30 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.93 دولار للبرميل. ولن تكون هناك تداولات يوم غد الجمعة نظرا لعطلة الجمعة العظيمة.

وصعد مؤشر الدولار اليوم الخميس بعدما سجل أدنى مستوى له في شهرين في الآونة الأخيرة. وارتفاع الدولار يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتلقت السوق الدعم أيضا من بيانات حكومية أميركية أظهرت أن مخزونات الخام في البلاد انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو أكثر من المتوقع. كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مما يشير إلى ارتفاع الطلب.