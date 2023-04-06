العالم اليوم - سعيّد:‭ ‬نرفض "إملاءات" صندوق النقد.. والسلم الأهلي ليس لعبة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 02:20 مساءً - في أوضح رفض من الرئيس التونسي قيس سعيد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال في تصريحات، الخميس، إنه يرفض "الإملاءات"، ومحذرا من أنه لن يجازف بتهديد السلم الأهلي في البلاد.

توصلت تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية تقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

ومع ذلك، تعثر التوصل لاتفاق نهائي منذ عدة أشهر وسط دعوات دولية لتونس لبدء إصلاحات فورية تشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة الأجور العامة.

وردا على أسئلة صحفيين بشأن البديل عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال سعيد "التونسيون يجب أن يعتمدوا على أنفسهم".

وذكر سعيد أن تونس شهدت احتجاجات دامية عام 1983، عندما رفض التونسيون قطع الدعم بعد أن رفعت الحكومة سعر الخبز آنذاك.

وقال للصحفيين في مدينة المنستير في ذكرى وفاة الرئيس الأول للبلاد الحبيب بورقيبة "لا لن أسمع الكلام... السلم الأهلي ليس لعبة".