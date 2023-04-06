العالم اليوم - فيديو.. أنجبت طفلا وتركته داخل دلو بحمام منزلها

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. أنجبت طفلا وتركته داخل دلو بحمام منزلها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 12:22 مساءً - أخبرت امرأة هندية السلطات أنها تركت طفلها حديث الولادة في دلو بحمام منزلها، لتتوجه الشرطة مسرعة لمكان الحادثة محاولة إنقاذ الرضيع.

وفي مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد ضباط الشرطة وهم يركضون بالدلو لإنقاذ الرضيع، الذي كان ملفوفا بقطعة قماش.

ووصلت المرأة بعد أن أنجبت طفلها في المنزل إلى المستشفى وهي تنزف وأبلغت السلطات عن المولود الجديد الذي تركته في دلو بحمامها.

تم إبلاغ الشرطة من قبل سلطات المستشفى وهرعوا إلى منزل المرأة في منطقة ألابوزا بولاية كيرالا.

وبحسب الشرطة وصلت المرأة إلى المستشفى في تشينجانور مصابة بنزيف حاد بعد أن وضعت طفلها في المنزل.

وعثرت الشرطة على الرضيع، الذي يزن 1.3 كغ فقط، في دلو، ونقلوه إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم تسجيل قضية ضد المرأة.