مقتل 3 من الشرطة الروسية في إطلاق نار مع مسلحين بالقوقاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 11:23 صباحاً - قتل 3 عناصر شرطة وجرح 8 آخرون في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين مسلحين في جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي على ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الخميس.

وقال مصدر لوكالة سبوتنيك الروسية: «قُتل ثلاثة من ضباط الشرطة وأصيب ثمانية آخرون بدرجات متفاوتة من الخطورة، خلال الاشتباكات».

وأفاد مصدر باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إنغوشيا، بوقوع اشتباك بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في منطقة مالجوبيك في جمهورية إنغوشيا جنوب روسيا، الليلة الماضية.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك إن السلطات تلقت خلال إجراء عملية لمكافحة الإرهاب، معلومات عن موقع تواجد مسلحين في قرية زيازيكوف- يورت، بمنطقة مالجوبيك، مضيفا أن المسلحين أبدوا مقاومة وأطلقوا النار على رجال الأمن.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على نقطة لشرطة المرور على حدود إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية، ما أدى إلى إصابة شرطيين.