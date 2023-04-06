مقتل 3 من الشرطة الروسية فى إطلاق نار بـ القوقاز

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، قتل ثلاثة عناصر من الشرطة الروسية وأصيب ثمانية آخرون فى تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين مسلحين فى جمهورية إنجوشيا فى القوقاز الروسى. وأوضحت أن تبادل إطلاق النار سجل "خلال عملية مكافحة إرهاب" فى منطقة مالجوبيك.

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