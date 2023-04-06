العالم اليوم - أسهم التعدين والنفط والغاز تدفع أسواق أوروبا للمنطقة الخضراء

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 11:16 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس بينما تتجه إلى عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد القيامة، إذ ساعدت أسهم التعدين والنفط والغاز في التغلب على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي الناتجة عن بيانات ضعيفة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3 بالمئة. وقاد مؤشر الموارد الأساسية المكاسب بارتفاع 1.1 بالمئة، في حين خسرت أسهم الاتصالات 0.7 بالمئة.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا من العاملين أقل بكثير من المتوقع في مارس.

وارتفع الناتج الصناعي الألماني 2.0 بالمئة عن الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرا على المتوقع في فبراير، والفضل يرجع جزئيا لصناعة السيارات.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي سيصدر الجمعة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن المسار المستقبلي للفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة.

وصعد سهم كريدي سويس 0.6 بالمئة بعدما أصدرت سويسرا تعليمات للبنك بإلغاء أو تقليل جميع مدفوعات المكافآت المستحقة للمستويات الثلاثة العليا من الإدارة.

وكانت الأسهم الآسيوية قد أغلقت على تراجع بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية على خلفية بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع والتي دعمت توقعات الركود.

وتراجعت المؤشرات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا الخميس بعد تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3 بالمئة الأربعاء حيث شهدت قطاعات عدة من السوق عمليات بيع مكثفة.