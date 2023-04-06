ماكرون يصل إلى الصين بحثا عن السلام في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:26 صباحاً - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الخميس، إلى بكين، حيث استقبله الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتتصدر قضية الحرب بين روسيا وأوكرانيا مباحثات الرئيسين الفرنسي والصيني، بحسب ما كشفت عنه تصريحات سابقة لماكرون.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات لدى وصوله اليوم الخميس إلى بكين إنه يريد صياغة ”مسار مشترك” مع الصين بشأن السلام في أوكرانيا، وذلك عندما يلتقي الزعيم الصيني شي جين بينغ.

وقال مسؤولون فرنسيون إن ماكرون يعتزم حث شي على استخدام نفوذه لدى روسيا لتعزيز السلام، لكنه لا يتوقع تحولا كبيرا في الموقف الصيني.

أعلن شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ”صداقة بلا حدود” تربط بينهما، وذلك قبيل حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط عام 2022.

وقال ماكرون خلال اجتماع مع زعيم الحزب الشيوعي الحاكم ورئيس الوزراء لي تشيانغ إنه يريد التحدث عن ”أوكرانيا، ولكن عن جميع الصراعات الكبرى والأوضاع الصعبة في جميع أنحاء العالم أيضا”. وأضاف ”القدرة على الوصول لتحليل مشترك وصياغة مسار مشترك أمر ضروري”.

وقال ماكرون في وقت سابق إنه سيحاول ”إشراك الصين بطريقة ما في المسؤولية المشتركة عن السلام والاستقرار في القضايا الدولية”، بما في ذلك ملفات أوكرانيا وإيران وكوريا الشمالية.

كما أعرب ماكرون عن أمله في مشاركة الصين في مبادرات مفيدة للشعب الأوكراني.