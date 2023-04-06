تظاهرات منددة بـ اقتحام الأقصى داخل أراضى الـ 48

جدة - نرمين السيد - ورفع المشاركون فى التظاهرة العلم الفلسطينى، ويافطات منددة بعدوان الاحتلال، وصورا للشهيد محمد العصيبى من بلدة حورة فى النقب الذى ارتقى برصاص شرطة الاحتلال عند باب السلسلة يوم الجمعة الماضى، مرددين الشعارات الداعية إلى نصرة المسجد الأقصى.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية التى دفعت بقوات معززة إلى مكان التظاهرة، شابة لرفضها إنزال العلم الفلسطينى.

وفى مدينة أم الفحم، شارك المئات فى تظاهرة منددة باقتحام المسجد الأقصى والمصلى القبلى والاعتداء على المعتكفين فيه.

وانطلقت التظاهرة من مسجد أبو عبيدة وسط المدينة، وصولا إلى قسم الهندسة بالقرب من المدرسة الثانوية الشاملة.

ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بوقف اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، وردع اقتحامات المستوطنين للمسجد، بالإضافة إلى إتاحة حرية العبادة بالمسجد.

وفى بلدة كفر كنا، تظاهر العشرات فى ساحة العين تنديدا باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى.

ووقف عشرات المتظاهرين على طرفى شارع 77 عند ساحة العين بكفر كنا، ورددوا شعارات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" وحملوا صورا للمسجد الأقصى والأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بانتهاك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

ونظمت وقفات احتجاجية، اليوم، فى عدة بلدات بالمجتمع الفلسطينى داخل أراضى الـ48، بينها سخنين وشفا عمرو ويافة الناصرة، نصرة للمسجد الأقصى والقدس.