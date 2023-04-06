العالم اليوم - روسيا تعلق على محاكمة ترامب: هم بخير من دوننا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 08:16 صباحاً - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء الأربعاء، إن موسكو لا تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، وذلك تعليقا على المحاكمة التي يخضع لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

جاءت تصريحات لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، نشرت وكالة "تاس" الروسية مقتطفات منها.

وخلال المقابلة، أعاد وزير الخارجية الروسي تجديد موقف بلاده المُعلن بأنها لا تتدخل في شؤون واشنطن الداخلية.

وردا على سؤال بشأن تعليقه على محاكمة ترامب، قال لافروف: "نحن لا نتدخل (في الشؤون الأميركية)، وما أراه هو أنهم (الأميركيين) بخير من دوننا".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد امتنع في وقت سابق عن التعليق على محاكمة ترامب.

وفسّر موقفه بأن موسكو لا ترى أنه من المقبول التدخل بأي شأن من الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، متوقعا أن تقوم الأخيرة بالأمر نفسه حيال روسيا.

محاكمة ترامب