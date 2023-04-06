بوتين يلتقى لوكاشينكو فى الكرملين

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، أمس الأربعاء، فى الكرملين بموسكو، قبيل اجتماع مجلس الدولة الأعلى للبلدين، المقرر عقده اليوم الخميس.





وكان الكرملين قد ذكر سابقا أن القادة يعتزمون مناقشة قضايا الساعة الثنائية والدولية، وأفادت بيلاروسيا بدوره أنه سيتحدث عن الإجراءات الأمنية. وعقد الاجتماع السابق بين بوتين ولوكاشينكو فى 17 فبراير الماضي، فى نوفو-أوجاريوفو، وأدرجت فى جدول الأعمال مسائل تتعلق بزيادة تطوير العلاقات بين روسيا - وبيلاروسيا للشراكة الاستراتيجية والتحالف، فضلا عن التعاون فى مجال التكامل فى إطار دولة الاتحاد.

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