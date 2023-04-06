الشرطة الأوروبية تعلن تفكيك إحدى أكبر منصات القرصنة الإلكترونية فى العالم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "فرانس 24" الإخبارية، أصدرت الشرطة الأوروبية بيانًا، أكدت فيه أن عملية أمنية واسعة أسفرت عن إغلاق إحدى أكبر منصات القرصنة الإلكترونية فى العالم والتى كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.

ووفق بيان لـ"يوروبول" فإن العملية الأمنية "غير المسبوقة" شاركت فيها 17 دولة؛ أتاحت تفكيك جينيسيس ماركت، أحد أخطر الأسواق الإلكترونية المخصصة للجريمة فى العالم.