مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع الأشقاء فى دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، اليوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التى يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسى الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسى الشريف، أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.
وأدانت الجامعة العربية - خلال اجتماعها اليوم - الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، مطالبة بوقف فورى لجميع أشكال العنف والانتهاكات الإسرائيلية.
وقد أكدت وزارة الخارجية الأردنية - فى بيان - استمرار التحرك وعلى المستوى العربى ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذى تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التى تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى، وتصرفاً ومرفوضاً ومداناً يستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى فى القدس ومقدساتها.
ويؤكد الأردن - طبقا للبيان - وبالتنسيق مع الأشقاء العرب على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التى من شأنها وقف هذا التصعيد الإسرائيلى الخطير، والتحذير من مغبته، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسئولية الكاملة عن تبعاته، التى تهدد الأمن والسلم فى المنطقة.
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