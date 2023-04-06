إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال شرق غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فى القطاع، إن جنود الاحتلال المتمركزين بالدبابات وخلف التلال الرملية على الشريط الحدودى شرق غزة، أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأكدت المصادر أن آلاف المواطنين شاركوا فى مسيرات احتجاجية غاضبة خرجت بمختلف مدن قطاع غزة، من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً، وذلك تنديداً بجريمة الاحتلال الإسرائيلى بحق المصلين والمرابطين والمعتكفين فى باحات المسجد الأقصى.
وأوضحت أن المسيرات والتظاهرات، جاءت تلبية لدعوات من القوى والفصائل نصرةً ومساندةً للمصلين والمرابطين فى الأقصى، وسط هتافات غاضبة من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المسجد الأقصى.
وتزامنت المسيرات مع فعاليات بدأت الليلة فى مختلف المناطق الحدودية على مقربة من السياج الحدودى شرق غزة، بمشاركة العشرات من الشبان، الذين أشعلوا الإطارات.
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