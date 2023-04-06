بريطانيا تستخدم بارجة لإيواء 500 من طالبى اللجوء

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، تستوعب البارجة "بيبى ستوكهولم"، التى تم بناؤها فى عام 1976، أكثر من 500 شخص وسترسو قبالة ساحل دورست.
وتصر الحكومة البريطانية على أن خطة وضع المهاجرين على متن البارجة ستقلل من فاتورة الفنادق البالغة 6 ملايين جنيه إسترلينى فى اليوم التى تدفعها حاليًا لإيوائهم أثناء تقييم طلباتهم للجوء.
كانت الحكومة الهولندية تستخدم فى السابق البارجة المكونة من ثلاثة طوابق لإيواء طالبى اللجوء ولكنها وصفت البارجة بأنها "بيئة قمعية" للعيش فيها.
وشهدت البارجة سابقًا وفاة شخص واحد على الأقل وتقارير عن اغتصاب وسوء معاملة على متنها.
وتشير المواد الترويجية إلى أن البارجة تحتوى على 222 غرفة نوم لـ 222 ضيفًا، لكن وزارة الداخلية البريطانية تخطط لإيواء حوالى 500 رجل، وأحيانًا وضع أربعة رجال فى غرفة واحدة، أثناء تواجدهم فى ميناء بورتلاند.
وليس من الواضح ما إذا كان سيتم احتفاظ وزارة الداخلية بغرف الألعاب مع طاولات البلياردو وألواح السهام قبل وزارة الداخلية.
وذكرت صحيفة "ذا ميرور" أن استئجار مثل هذه السفينة يكلف ما بين 8000 جنيه إسترلينى إلى 15000 جنيه إسترلينى فى اليوم.
وستعمل بيبى ستوكهولم فى بورتلاند لمدة 18 شهرًا على الأقل وتناقش وزارة الداخلية مع الموانئ الأخرى نشر المزيد من السفن.
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