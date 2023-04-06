كندا تدين العنف ضد المصلين فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "سى إن إن" الأمريكية، قالت وزيرة خارجية كندا، ميلانى جولى، فى تصريحات، إن الصور الواردة من الحدث مزعجة للغاية، وأن بلادها تدين بقوة أى شكل من العنف ضد المتعبدين الفلسطينيين.

وتطالب بالحفاظ على الوضع الحالى بالمواقع المقدسة خاصة فى هذه الأوقات الهامة التى تشمل شهر رمضان وعيد الفصح.

وتابعت: "نعلم أيضًا أنه تم إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل وندين ذلك العنف أيضًا"، مضيفة أن بلادها تطالب بخفض التصعيد وتحقيق السلم وستظل داعمة دوما لحل الدولتين، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الأردن ونظيريها الفلسطينى والإسرائيلى.