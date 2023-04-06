بوتين: علاقتنا مع هذه الدولة فى أدنى مستوى لها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بوتين، خلال مراسم قبول أوراق اعتماد 17 سفيرا أجنبيا جديدا من بينهم سفير النرويج الجديد روبرت كفيل: "إنه تم تقليص الاتصالات الثنائية الحالية بين موسكو وأوسلو إلى الحد الأدنى".
وأكد الرئيس الروسى توقف التفاعل لبن موسكو وأوسلو فيما يتعلق بالقضايا العالمية والإقليمية المهمة، بما فى ذلك فى منطقة القطب الشمالى، والتى كانت مهمة جدًا لكلا البلدين.
وأشار الرئيس الروسى إلى أن كل هذا لا يمكن أن يقال إنه يلبى مصالح البلدين بأى شكل من الأشكال، مُضيفًا أن العلاقات بين روسيا والنرويج تشكلت على مر السنين من خلال "الروح البناءة".
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