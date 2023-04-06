العالم اليوم - ردا على اللقاء الأميركي التايواني.. بكين: الجيش حالة تأهب

انتم الان تتابعون خبر ردا على اللقاء الأميركي التايواني.. بكين: الجيش حالة تأهب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 04:19 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الصينية في تصريحات إن الجيش الصيني سيلتزم بمسؤوليته ومهمته وسيظل دائما في حالة تأهب قصوى، وذلك بعد اجتماع رئيسة تايوان تساي إينغ-وين وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي.

وحثت الوزارة في بيان الولايات المتحدة على احترام تعهدها السياسي الرسمي الذي قطعته للصين بخصوص القضية التايوانية.

وقالت الوزارة في بيان "نعارض بشدة جميع أشكال التفاعل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان ومطلق زيارة يقوم بها زعيم تايواني للولايات المتحدة تحت أي مسمى أو ذريعة".

وأضافت أن "(جيش التحرير الشعبي) سيحمي بحزم سيادة الصين وسلامة أراضيها، وكذلك السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

الخارجية الصينية ترد