«القاهرة الإخبارية» تكشف تأثير الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا على الأطفال

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن تأثير الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا على الأطفال بعنوان "نقص الموارد وارتفاع التكاليف.. الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا تطال الأطفال".





وقال التقرير: "الأطفال فى بريطانيا هم ضحية الأزمة الاقتصادية هذه المرة بعد عجز الحكومة البريطانية عن إدارة الأزمة الاقتصادية بالشكل الصحيح والمطلوب".

وأضاف: "معلومات خطيرة كشفت عنها الصحف الإنجليزية، حيث ذكرت أن بعض الأطفال الأكثر ضعفا والذين يعيشون فى دور الرعاية تم نقلهم من الأحياء والأماكن التى نشأوا فيها على بعد أكثر من 480 كيلو مترا، وذلك بسبب نقص الموارد ومعاناة المجالس المحلية التى تدير دور الرعاية الخاصة بهؤلاء الأطفال".

وأوضح أحد المواطنين، أن الأزمة الاقتصادية تضرب جميع الأطراف والأطفال على وجه الخصوص، ونفس الشيء مع اللاجئين وغيرهم، ونحن فى حاجة إلى انتخابات عامة لحل هذه القضايا.

ويقول خبراء رعاية الأطفال إن هذا النمط يتكرر فى جميع أنحاء بريطانيا، مما يؤدى إلى إخراج الأطفال من شبكات الدعم المهمة والأماكن المألوفة، وإبعادهم عن مدارسهم وأصدقائهم وقد يعرض بعضهم للخطر.