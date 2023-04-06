العالم اليوم - قوى الحرية والتغيير: تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 12:22 صباحاً - قال تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان في بيان إن مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات تأجلت.

وكان مقررا توقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم يوم الخميس.

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