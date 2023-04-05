العالم اليوم - رويترز: أوكرانيا تجهز 40 ألف مقاتل للهجوم المضاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 11:16 مساءً - تجهز أوكرانيا 8 ألوية عاصفة جديدة يبلغ مجموعها 40 ألف جندي تريد أوكرانيا استخدامها خلال هجوم مضاد ضد القوات الروسية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وفق وكالة رويترز.

حملة تجنيد قوية استفادت الوحدات من حملة تجنيد قوية على وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية بهدف جذب المتطوعين ذوي الدوافع العالية.

يأتي الحشد الجديد في الوقت الذي قد تواجه فيه كييف تحديات متزايدة في تجنيد قوات جديدة.

تتصدى القوات الأوكرانية لهجوم روسي منذ شهور في بلدات مثل باخموت في الشرق حيث قتل آلاف الجنود.

ستقاتل الألوية الجديدة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، إلى جانب وحدات الجيش النظامية المدعومة بدبابات قتال غربية جديدة، وآلاف القوات الجديدة التي دربتها جيوش الحلفاء خارج أوكرانيا.

قال وزير الداخلية إيهور كليمينكو لرويترز إنه يعتقد أن أوكرانيا ما تزال لديها إمكانات تعبئة كبيرة وأن من بين المجندين نساء وأشخاص ليس لديهم خبرة عسكرية وضباط شرطة وجنود سابقون. مخاطر الفشل يرى مراقبون أنه في حال فشل المحاولة الأكرانية لاستعادة الأراضي من القوات الروسية إلى إضعاف التفاؤل بين الداعمين الغربيين الرئيسيين ودفعهم لتشجيع كييف على السعي لإجراء مفاوضات مع موسكو.

العام الماضي، نجحت أوكرانيا في صد القوات الروسية من كييف العام الماضي قبل تحرير مساحات شاسعة من الشمال الشرقي ومنطقة خيرسون الجنوبية. لكن القوات الروسية لا تزال تحتل مناطق من الشرق والجنوب ذي الأهمية الاستراتيجية وشبه جزيرة القرم.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تريد استعادة كل شبر من أراضيها من موسكو، التي أعلنت من جانب واحد أن خمس مناطق في أوكرانيا ستكون جزءًا من روسيا على الرغم من عدم السيطرة عليها جميعًا.

قال وزير الداخلية الأوكراني عن المجندين خلال مقابلة في كييف: "بالنسبة لهم ، الهدف هو تحرير أوكرانيا". "نحن نكتب التاريخ العظيم لدولتنا لعقود عديدة في المستقبل."

ألوية العاصفة



في فبراير كان أوكرانيا قد حملتها التجنيدية لألوية العاصفة في بداية شهر فبراير.

قال كليمنكو إن الأمر سيستغرق ما يصل إلى أربعة أشهر لتدريب المدنيين من دون خبرة، لكن ضباط الشرطة السابقين أو الجنود يمكن تدريبهم في اثنين.

في مكان لم يُكشف عنه في 24 مارس، كان مقاتلو لواء الحدود الفولاذية يمارسون تدريبات على الهدف، ويتدربون على قيادة طائرات بدون طيار ويتدربون على كيفية إجلاء الجنود الجرحى وإنقاذهم.

ويقود فاليري باديتل ، بوردر أوف ستيل ، الذي قاد قوات حرس الحدود الأوكرانية في الدفاع عن ماريوبول المحتلة حيث تم القبض عليه بعد الصمود في أعمال فولاذية ضخمة. وقد أطلق سراحه في عملية تبادل أسرى في سبتمبر الماضي.

ولم يقدم أي أدلة بشأن متى وأين ستشن أوكرانيا هجومها المضاد. واضاف "سنواصل التدريب وسنتدرب طوال الوقت بينما يتم تشكيل اللواء وانتظار أوامر المعركة".

وبدلاً من الجيش، تشرف على الألوية وزارة الداخلية، مثل الوحدات الأخرى بما في ذلك فوج آزوف، الذي اكتسب شهرة عالمية لصد القوات الغازية في أعمال الصلب في آزوفستال في ماريوبول المحاصرة العام الماضي.

وقال كليمنكو إن 2.5 في المئة من الكتائب مكونة من نساء: "نساؤنا وطنيات وقويات بما فيه الكفاية ويكرهن العدو بما لا يقل عن الرجال، ويريدن الخدمة".

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