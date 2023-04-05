العالم اليوم - القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى مجددا وتخليه من المصلين

انتم الان تتابعون خبر القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى مجددا وتخليه من المصلين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 11:16 مساءً - أفاد مراسلنا بأن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت مجددا ساحات المسجد الأقصى، مساء الأربعاء، وأفرغته من المعتكفين.

قالت تقارير محلية إن القوات الإسرائيلية أخلت المصلين من المسجد الأقصى، قبل الانتهاء من صلاة التراويح، بعد صدامات.

ذكر مراسلنا أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز على المصلين في الأقصى، مشيرا إلى اندلاع مواجهات في ساحاته.

الرئاسة الفلسطينية تعلق

تعليقا على التطورات، قالت الرئاسة الفلسطينية إن "الاحتلال مُصر على الاستمرار بتدنيس المقدسات وخلق مناخ تصعيد وتوتر وعدم استقرار".

وكانت القوات الإسرائيلية قامت، مساء الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.

وعبرت عدد من الدول العربية والغربية والمنظمات الدولية عن قلقها وإدانتها للاقتحام الإسرائيلي.

دعوة لاجتماع لمجلس الأمن دعت دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق في مجلس الأمن، لمناقشة التطورات الأخيرة الحاصلة في المسجد الأقصى.