اعتصام في ساحة الكالوتي الليلة دعما للمرابطين في الاقصى

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 5 أبريل 2023 11:03 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج. : رفضاً لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المعتكفين والمصلين فيه ودعماً للمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك وجهت قوى حزبية دعوة للمشاركة الفاعلة والحشد في الاعتصام الجماهيري اليوم الأربعاء 5-4-2023 في العاشرة مساء بعد صلاتي العشاء والتراويح في الساحة المجاورة لمسجد الكالوتي في الرابية.

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