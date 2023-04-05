القاهرة الإخبارية.. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال بالأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت إنَّ شرطة الاحتلال الإسرائيلى أطلقت الرصاص المطاطى على الفلسطينيين داخل الأقصى أثناء صلاة التراويح، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة غدًا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم إلى اقتحام المسجد الأقصى، بالتزامن مع الفصح اليهودى، الذى يبدأ من غروب شمس اليوم الأربعاء ويستمر حتى 12 أبريل الجارى.

كما نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم، سلسلة غارات جوية على موقعين للمقاومة في قطاع غزة، فيما قصفت المدفعية عدة نقاط على طول الحدود، كما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مجددًا باحات المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة، تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين.