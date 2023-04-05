العالم اليوم - القرعة توقع الأهلي المصري والرجاء المغربي في مواجهة نارية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 10:19 مساءً - أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لعام 2023، يوم الأربعاء، عن مواجهتين عربيتين من العيار الثقيل.

ويلتقي في ربع النهائي الأهلي المصري بالرجاء البيضاوي، وشبيبة القبائل الجزائري مع الترجي التونسي، فيما يواجه سيبما التنزاني الوداد المغربي، والشباب الرياضي بلوزداد ماميلودي صنداونز من جنوب أفريقيا.

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في 21 و22 أبريل، والإياب في 28 و29 منه، فيما يلعب ذهاب الدور نصف النهائي في 12 و13 مايو المقبل والإياب في 19 و20 منه، أما الدور النهائي فسيكون في الثاني والتاسع من يونيو.

وفي ونصف النهائي يلتقي الفائز منشبيبة القبائل والترجي بالفائز من الأهلي والرجاء، أما الفائز من سيبما والوداد فيواجه الفائز من شباب بلوزداد وصندواز.