العالم اليوم - رئيسة تايوان خلال "الزيارة التاريخية" تشيد بالدعم الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 10:19 مساءً - في لقاء تاريخي على الأراضي الأميركية، يوم الأربعاء، رحب رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي برئيسة تايوان تساي إنغ وين، ما يؤكد دعم المشرعين الأميركيين المتزايد للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي مع تصاعد التوترات مع غريمتها الصين.