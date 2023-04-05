نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن يدعو جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 5 أبريل 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- دعت المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ظل التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتصرفاً ومرفوضاً ومداناً يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.

ويؤكد الأردن وبالتنسيق مع الأشقاء العرب على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والتحذير من مغبته، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعاته، التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

--(بترا)