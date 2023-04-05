العالم اليوم - أنقرة: وزير الخارجية المصري يزور تركيا خلال رمضان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:16 مساءً - أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء أن نظيره المصري سامح شكري سيزور تركيا "خلال شهر رمضان"، في حين تسعى أنقرة والقاهرة إلى تطبيع العلاقات.

وقال تشاوش أوغلو، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل "لقد وجهت إليه دعوة لزيارة تركيا. اتفقنا على الاجتماع خلال رمضان (...). سنكون سعداء باستقبال السيد شكري من جديد في بلادنا".

واشار الوزير إلى أن موعد الزيارة لم يتأكد بعد و"يعمل زملاؤنا على التحضير لها".

ومن المتوقع أن ينتهي شهر رمضان في 21 أبريل.

وسبق لوزير الخارجية المصري أن زار تركيا في نهاية شباط/فبراير، بعد الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

ومن ميناء مرسين جنوب تركيا، حيث رست سفينة مساعدات مصرية لتركيا، قال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري "نفتح صفحات جديدة في علاقاتنا مع مصر".