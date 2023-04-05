دخول 10 شاحنات إغاثية من الأردن إلى الشعب السوري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- دخلت مساء اليوم 10 شاحنات أردنية تحمل مواد إغاثية متنوعة من مركز نصيب الحدودي للمتضررين من الزلزال. وقال مدير مركز نصيب الحدودي المهندس شادي أبازيد في تصريح لـ سانا: إن الشاحنات تحمل مواد طبية وغذائية وأغطية، مقدمة من الحكومة الأردنية للمحافظات السورية المتضررة من الزلزال، وتسلمها الهلال الأحمر العربي السوري. سانا

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