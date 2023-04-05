العالم اليوم - بينهم مصريون وسوريون.. إنقاذ 440 مهاجرا من الغرق قبالة مالطا

انتم الان تتابعون خبر بينهم مصريون وسوريون.. إنقاذ 440 مهاجرا من الغرق قبالة مالطا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 04:19 مساءً - قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، إنها أنقذت 440 مهاجرا من قارب صيد مكتظ في المياه الدولية قبالة ساحل مالطا بعد عملية معقدة استمرت 11 ساعة وسط الأمواج العاتية.

وأفادت المنظمة بأن سفينتها جيو بارنتس واجهت صعوبة في عملية الإنقاذ خلال الليل بسبب ظروف الطقس السيئة، موضحة أنها في البداية لم يكن بإمكانها فعل شيء سوى إلقاء سترات النجاة للمهاجرين.

وكانت ألارم فون، وهي منظمة خيرية تتلقى مكالمات استغاثة من قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، قد حذرت منذ يومين من أن القارب يواجه صعوبات.

وكتبت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر "إن إجمالي 440 شخصا، من بينهم ثماني نساء و30 طفلا، على متن سفينة جيو بارنتس الآن ويقدم الفريق لهم الرعاية".

والمهاجرون من سوريا وباكستان ومصر والصومال وسيريلانكا، ومن المقرر نقلهم إلى إيطاليا.

وتواجه إيطاليا زيادة في عدد المهاجرين عبر البحر من شمال أفريقيا. وبلغ عددهم العام الجاري أكثر من 28 ألفا حتى الآن مقارنة بنحو 6800 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت فلافيا بيرجولا، المتحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود، إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم قضوا أربعة أيام في البحر، منها يومان بدون طعام أو مياه بعد انطلاق القارب من شرق ليبيا بالقرب من بنغازي في أول أبريل.

وأفادت بأن مهاجرا فقد وعيه نتيجة الجفاف الشديد ونقلته طائرة هليكوبتر إلى مالطا.

ويوم الاثنين، نفذ خفر السواحل الإيطالي عملية إنقاذ صعبة بطائرة هليكوبتر وتمكن من انتشال 32 مهاجرا كانوا عالقين على جزيرة صحراوية صغيرة بالقرب من جزيرة لامبيدوزا.