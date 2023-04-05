16 إصابة من موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية بانفجار عبوة ناسفة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 5 أبريل 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بإصابة 16 من موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بجروح متفاوتة إثر استهداف حافلة تقلهم بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب جسر صيدا على أوتستراد دمشق-عمان.

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